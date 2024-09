Ciclismo, annullata la gara dilettanti di sabato 31 agosto a Lastra a Signa

Lastra a Signa, 28 agosto 2024 – Quella di sabato prossimo 31 agosto avrebbe dovuto essere il quinto impegno organizzativo della stagione 2024 per la Polisportiva Tripetetolo con in palio il 3° Trofeo Gruppo E patrocinato dal Comune. Avrebbe dovuto in quanto la società di via Livornese del presidente Walter Biancolini ha deciso informando con dovuto anticipo le società della rinuncia all’organizzazione della gara per Elite e Under 23. Dopo le quattro gare precedenti i dirigenti non se sono sentita di mettersi al lavoro anche per l’impegno di fine agosto.

Ricordiamo che in questa stagione la società ha allestito il Gran Premio Montanino di Reggello che non si disputava da 5 anni, la gara inedita di Lastra a Signa per festeggiare i 70 anni dalla fondazione della locale Casa del Popolo, e ancora quella dalla Rocca di Montemassi in provincia di Grosseto al Castello di Albola nei pressi di Radda in Chianti, per finire con la cronoscalata da Limite sull’Arno al Montalbano. Tutte e quattro le gare nel giro di una decina di giorni nel mese di aprile con ottimo successo complessivo e un impegno organizzativo non indifferente.

La decisione di non allestire la corsa di sabato appare dunque giustificata e sarà riproposta sicuramente nella stagione 2025, quando la Tripetetolo avrà ancora una formazione dilettanti che è in fase di allestimento in questo periodo.

Antonio Mannori