Ciclismo, Ballerini il più forte in salita nella Coppa 29 Martiri

Prato, 16 settembre 2024 – Doppietta del Team Vangi Il Pirata Sama Ricambi di Calenzano nel giro di 24 ore. Dopo il successo di Enea Sambinello (al quarto posto il suo compagno di squadra Meccia) nella gara da Errano di Faenza a Brisighella, è stato il fiorentino Mattia Ballerini a conquistare il successo nella sessantesima Coppa 29 Martiri che ha preso il via da Vaiano e si è conclusa sulla Collina di Prato nei pressi di Schignano dopo circa 3 chilometri della micidiale salita delle “Svolte” da Figline di Prato all’arrivo. Ballerini, ottimo grimpeur, ha ingaggiato una bella sfida con l’umbro Gagliardoni Proietti del Team Franco Ballerini ed alla fine ha avuto ragione dell’avversario, mentre a una decina di secondi sono giunti il siciliano Buturo e Spanio, e più lontani tutti gli altri. Una vittoria meritata per Ballerini dopo una serie di precedenti ottime prestazioni, in una gara che purtroppo per le tante gare juniores del fine settimana in Italia ha fatto registrare solo 56 partenti dei 66 iscritti. Comprensibile l’amarezza e la delusione degli organizzatori del Vaiano Bike per la scarsa partecipazione. Prima della salita finale, temuta da tutti, che ha determinato la classifica finale, gruppo costantemente compatto lungo il circuito pianeggiante nella zona industriale di Montemurlo, poi il passaggio da Figline e quindi ripetuti scatti e allunghi sui tornanti della salita, ed alla fine il duello per la vittoria tra Ballerini e Gagliardoni Proietti.

ORDINE DI ARRIVO: 1)Mattia Ballerini (Vangi Il Pirata Sam) km 102,7, in 2h36’35”, media km 39,353; 2)Mattia Gagliardoni Proietti (Team Franco Ballerini); 3)Cristian Buturo (Team Pieri) a 10”; 4)Matteo Spanio (Mepak Junior Team); 5)Lorenzo Lavorini (U.C. Pistoiese) a 45”; 6)Bufalini a 50”; 7)Bartoli a 54”; 8)Buti a 59”;: 9)Simoncini a 1’04”; 10)Rolando.