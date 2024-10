Ciclismo: bis di Regnanti nel trionfo della Hopplà Petroli Firenze

Castiglion Fibocchi (Arezzo), 7 ottobre 2024 – Un vero e proprio trionfo con quattro atleti nei primi cinque per la dodicesima vittoria stagionale della Hopplà Petroli Firenze Don Camillo, conquistata a Castiglion Fibocchi dal valdarnese di Incisa Matteo Regnanti. Un arrivo in parata con il compagno di squadra Di Felice, bravissimo con una continuità di rendimento incredibile.

E a pochi secondi Baroni e Lorello con De Totto che si è inserito tra i due cogliendo la quarta posizione. Così l’epilogo del 73° Trofeo Madonna del Rosario, Trofeo Rondine Cittadella della Pace, valevole anche per i trofei Mario Zanchi e Fosco Frasconi e del Memorial Ezio Mannucci (personaggi indimenticabili), organizzato dalla Fracor e dal G.S. Acli Castiglion Fibocchi con partenza dalla frazione di Rondine e conclusione in salita su via Marconi.

La gara che ha chiuso la stagione 2024 in provincia di Arezzo, è stata avversata dalla pioggia in una giornata grigia e di chiaro stampo autunnale, con un centinaio di partenti e tanti ritiri (più della metà) lungo il percorso che transitava ripetutamente dalla zona di Castiglion Fibocchi, centro storico compreso. Alla distanza la schiacciante supremazia dell’Hopplà Petroli Firenze Don Camillo è emersa in maniera netta trovando in De Totto, Camargo e Magli gli avversari più ammirevoli. Ma il collettivo del team fiorentino è stato imbattibile, con Regnanti partito da solo all’attacco nei chilometri finali lungo il breve circuito. Al suono della campana Regnanti è transitato con pochi secondi sul compagno di squadra Di Felice che lo ha raggiunto nelle battute finali. Arrivo così in parata e senza volata e vittoria di Regnanti, la seconda stagionale dopo quella conseguita a luglio nella gara di Corniola di Empoli, a dare inizio allo show del sodalizio guidata da Matteo Provini con gli arrivi di Baroni e Lorello a completare il trionfo. Ancora un elogio a De Totto, al colombiano Camargo, a Magli, mentre a chiudere la Top ten anche l’olandese Hoeks che aveva vinto la gara aretina nel 2023, Buti e Giosuè Crescioli. ORDINE DI ARRIVO: 1)Matteo Regnanti (Hopplà Petroli Firenze Don Camillo) km 143,500, in 3h21’19”, media km 42,768; 2)Francesco Di Felice (idem); 3)Alessandro Baroni (idem) a 2”; 4)Andrea De Totto (Sissio Team); 5)Riccardo Lorello (Hopplà Petroli Firenze Don Camillo);; 6)Hernandez Camargo (G.S. Borgonuovo) a 13”; 7)Lorenzo Magli (Mastromarco Sensi Nibali) a 29”; 8)Eduard Daan Hoeks (Maltinti Banca Cambiano) a 49”; 9) Andrea Buti (Futura Team Rosini); 10)Giosuè Crescioli (Sissio Team) a 53”.