Ciclismo, si corre il campionato italiano. Bettiol a caccia della maglia tricolore

Firenze, 22 giugno 2024 – Si corre domani, 23 giugno, il Campionato Italiano di ciclismo professionisti con la gara in onore di Alfredo Martini dal Piazzale Michelangelo a Sesto Fiorentino. Dopo il ritrovo e la presentazione delle squadre, la partenza ufficiosa alle 11,45 dal Piazzale Michelangelo con trasferimento fino al Lungarno Carlo Alberto Dalla Chiesa a Firenze, dove alle 11,55 è prevista la partenza ufficiale.

L’arrivo in via Garibaldi a Sesto Fiorentino dopo 228 km, con ben due ore di diretta televisiva su Rai Due a partire dalle ore 16. La corsa «Per Sempre Alfredo» raggiungerà la Valdisieve e il Mugello con un circuito da ripetere una sola volta nella zona di Scarperia, prima di affrontare Le Croci, quindi la discesa su Calenzano e l’impegnativa salita di via di Baroncoli (la Collina) cui seguirà una discesa insidiosa prima di giungere a Sesto. Una volta in zona arrivo verrà percorso per 4 volte un circuito di 16 km comprendente sempre la salita di Collina.

Tra i maggiori favoriti ed atteso alla prova, il toscano Alberto Bettiol, che rientra alle gare dopo qualche giorno di riposo dopo la caduta in Svizzera. La manifestazione é un impegno organizzativo importante, patrocinato dalla Regione Toscana con l’apporto dei Comuni di Firenze, Sesto Fiorentino e Calenzano, e chiude una settimana tricolore tra gare su pista, a cronometro e in linea.

Antonio Mannori