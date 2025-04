Successi e piazzamenti per Hopplà e Vangi di Calenzano in Emilia-Romagna

Il team Hopplà e la Vangi di Calenzano, ovvero le due squadre fiorentine più forti in Toscana tra gli élite- under 23 e gli juniores, sono state protagoniste nell’ultima domenica in Emilia-Romagna. Per l’Hopplà ancora alla ribalta il valdarnese Matteo Regnanti e Marco Manenti che nella gara di Reda hanno conquistato rispettivamente il quinto e l’ottavo posto dopo una gara che gli ha visti vivaci e brillanti. Ha sfiorato il successo invece il Team Vangi di Calenzano a San Giovanni in Marignano in provincia di Rimini con lo junior fiorentino Giulio Pavi Degl’Innocenti battuto solo dal forte velocista Tommaso Marchi del Borgo Molino. Un secondo posto importante per Giulio in una stagione nella quale vuol mostrare il suo effettivo valore.

Nella stessa gara due compagni di squadra, Luca Nicoloso e Luca Fabbri sono finiti nella Top ten con il nono e decimo posto. In tema di prossime gare la Polisportiva Tripetetolo Seanese di Lastra a Signa si appresta al primo impegno organizzativo con la gara in linea dalla Rocca di Montemassi nel Comune di Roccastrada in provincia di Grosseto al Castello di Albola nei pressi di Radda in Chianti. La gara per élite e under 23 è in programma sabato prossimo 12 aprile con un finale tutto in salita per raggiungere il traguardo nel cuore del Chianti.

Antonio Mannori