Successo per il Campionato Toscano M.T.B. di Cross Country a Castel del Piano

E’ stato un grande successo la prima edizione del Campionato Toscano M.T.B. di Cross Country, dedicato a ‘Alberto Ferrari detto il Mazzo’ nelle suggestive zone degli impianti sportivi di Castel del Piano. Un percorso tecnico di 3,5 km ha visto sfidarsi oltre centocinquanta iscritti atleti provenienti da tutta la Toscana, in una giornata ricca di emozioni, passione e spirito sportivo, trasformando questa manifestazione in un appuntamento imperdibile per gli appassionati di mountain bike della regione. L’evento, organizzato da Amiata Bike ha coinvolto sia giovani promesse sia ciclisti più esperti, uniti dalla voglia di mettersi alla prova e di vivere il vero spirito dello sport. La giornata si è conclusa con le premiazioni dei primi tre classificati di ogni categoria e con riconoscimenti speciali per i migliori giovani, in un’atmosfera di festa e convivialità. "Questa prima edizione ha dimostrato quanto sia importante condividere questa passione e crescere insieme" ha detto Monica Fanciulli, presidente di Amiata Bike. Questo evento per Amiata Bike è stato anche un importante banco di prova in vista di uno ancora più significativo come quello dell’Amiata Bike Festival, che si terrà ad Abbadia San Salvatore dal 25 al 27 luglio prossimi. Anche ad Abbadia, oltre alla Cicloturistica Amiata Bike e alla gara principale il Campionato Italiano Gravel, nella tre giorni si svolgerà una challenge dedicata ai giovani all’interno del Parco Nazionale delle Miniere del Monte Amiata. Un evento molto importante per promuovere la passione per il ciclismo a grandi e piccini. Prima dell’inizio delle gare, gli organizzatori hanno voluto dedicare un minuto di silenzio in segno di vicinanza alla famiglia in memoria di Andrea Savelli, presidente dell’Avis Castel del Piano.