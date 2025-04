Pasqualando: Successi per Foffano, Favilli e Tormena nel ciclismo giovanile

Le categorie giovanili esordienti e allievi e quelle femminili sono state protagoniste nel giorno di Pasqua della seconda giornata di "Pasqualando" la rassegna che ha avuto anche quest’anno un grande successo, organizzata dalla due società ciclistiche locali, San Miniato e S. Croce sull’Arno. Cinque sono state le gare in programma con apertura degli esordienti (partenza unica) e terzo successo stagionale per il veneto Pietro Foffano (G.S. Mosole) primo assoluto, e per il campano Vincenzo Vito (Team Cesaro Franco Ballerini) il migliore del primo anno.

Tra i toscani bravi Tommaso Marini, Diego Della Polla, Edoardo Stefanini, trio della Coltano Grube. Trionfo per la squadra Iperfinish di Fucecchio negli allievi, con bis stagionale del livornese Emanuele Favilli che ha vinto in solitaria la corsa con un finale in crescendo, con i compagni di squadra Agnini e Luci rispettivamente in seconda e quarta posizione. Bravo anche il pisano Tommaso Fogli allievo dell’Empolese giunto terzo. Nella gara femminile "Open" vittoria della élite Gaia Tormena (Isolmant Premac) e della junior Agata Campana (BFT Burzoni) con titolo provinciale pisano junior per Giulia Lepri che corre nella Zhiraf Pagliaccia.

Nella gara donne esordienti ha prevalso la forte Nicole Bracco (Cesano Maderno) al quinto successo nel 2025 davanti alle toscane Sara Colzi (Capannori), Olivia Giovannetti del Team Fabiana Luperini San Miniato e Sofia Micchi (Donoratico), mentre nella prova delle allieve terza vittoria per l’ex tricolore Anna Bonassi (Flandreslove Fiorenzo Magni) con terzo posto per la brava Elena Geppi della Vangi Ladies di Calenzano.

Antonio Mannori