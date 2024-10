Ciclismo: Capodarca trionfa nel Memorial Piero Forconi

Mercatale Val di Pesa (Firenze), 13 ottobre 2024 – Un’altra bella edizione a chiudere la stagione allievi in Toscana (ultima gara in Italia visto che si è svolta nel pomeriggio), per il VII° Memorial Piero Forconi- Coppa Gli Amici di Piero, al termine della quale si è imposto il beniamino locale Matteo Capodarca della Sancascianese Ciclismo che ha colto finalmente il successo in una gara con 76 partenti. Protagonisti di un lunga fuga con il vincitore anche Salomone della Olimpia Valdarnese che perdeva una dozzina di secondi nelle battute finale rispetto alla scatenato Capodarca, e Pucci della Iperfinish finito decimo, dopo aver tentato per primo lungo la salita finale di staccare i due compagni di fuga. L’azione di Capodarca a 3 km dall’arrivo sulla salita “La Leccia”, con Salomone che vanamente cercava poi di riprenderlo. Al terzo posto il favorito principale della gara Gaggioli che si è mosso forse troppo tardi per sperare di riprendere i battistrada. Una giornata bella per il ciclismo, con una gara organizzata sapientemente, diretta da Cantini e Mecacci, con tanto impegno ed entusiasmo come piaceva a Piero Forconi.

Il grazie anche alla Casa del Popolo di Mercatale Val di Pesa con la presidentessa Alessandro Cozzi, al comune di San Casciano Val di Pesa con la presidente del Consiglio Comunale e delegata allo sport Alessandra Gherardelli, alla Sancascianese Ciclismo. Prima del via osservato in Piazza Vittorio Veneto un minuto di raccoglimento nel ricordo di Francesco Neri, una delle voci di Radio Informazione in corsa in Toscana, improvvisamente venuto meno venerdì sera per un malore. Leonardo e Lorella Forconi i due figli di Piero, erano pienamente felici del successo della gara che ha ricordato il loro padre, esempio come uomo e come appassionato di ciclismo.

ORDINE DI ARRIVO: 1)Matteo Capodarca (Sancascianese Ciclismo) km 74, in 1h49’30”, media km 40,548; 2)Sacha Salomone (Olimpia Valdarnese) a 10”; 3)Luciano Gaggioli (Team Valdinievole) a 23”; 4)Edoardo Ietta (Team Pool Cantù); 5)Xavier Bordignon (Postumia 73 D.L.); 6)Kovatz; 7)Mazzarello; 8)Menici; 9)Schimpler; 10)Pucci.