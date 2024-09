Ciclismo. C’è la Modena-Pavullo, una grande classica

La quarta riedizione della classica Modena-Pavullo per juniores è l’appuntamento clou sulle strade modenesi, mentre ieri il weekend è iniziato con lo splendido secondo gradino del podio dell’allieva carpigiana Alessia Orsi nella Coppa d’Oro a Borgo Valsugana (Tn). La classica Modena-Pavullo vedrà la partenza davanti al Museo Stanguellini alle ore 10,30 e gli oltre cento juniores dovranno percorrere 4 giri di un circuito tra Collegara e S.Damaso per attraversare Casinalbo, Formigine, Maranello e dopo 63 chilometri di pianura affronteranno la salita di Serramazzoni dove è fissato il primo G.P.M. per poi transitare una prima volta da Pavullo per scalare poi la salita del Pratolino e rientrare a Pavullo per complessivi 106 chilometri. La manifestazione è organizzata dalla Ciclistica Pavullese con la collaborazione della Formiginese è patrocinata dalle amministrazioni comunali e dal comitato provinciale della federciclismo che con il loro impegno sono riusciti nell’intento di riportare una classica degli anni ‘50 vinta anche da quel Meo Venturelli mito per il Frignano. Con la direzione corsa di Franco Machì tra gli atleti di cinque regioni cercheranno gloria gli juniores del Team Paletti (foto) che hanno dominato a fine agosto un’impegnativa gara a Gubbio con la vittoria del promettente Armin Caselli che sarà affiancato anche da Luca Spezzani che ieri ha concluso l’internazionale del Lunigiana. Sempre dal Lunigiana sarà al via il finalese Matteo Paltrinieri tra i migliori nella classifica Giovani. Ottima prova a Borgo Valsugana (Tn) nella Coppa d’Oro internazionale dell’allieva Alessia Orsi superata allo sprint dalla trentina Agata Campana con la figlia d’arte Azzurra Ballan che ha completato in podio ed alla tedesca Bieberle.Oggi sullo stesso percorso trentino saranno in gara ben 500 allievi con i modenesi della Ciclistica Maranello.

Elio Giusti