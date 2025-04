Ciclismo, conto alla rovescia per la rassegna "Pasqualando"

Ponte a Egola (Pisa), 17 aprile 2025 - Il ponte pasquale pedalando sul pianeggiante circuito della zona industriale di Ponte a Egola, inizia con le due giornate di domani sabato e di domenica con il ricco programma predisposto dalla Ciclistica San Miniato e dall’U.C. S. Croce sull’Arno che prevede complessivamente dieci manifestazioni. Sono 1.040 gli iscritti delle gare agonistiche, più gli ex professionisti (una cinquantina) che daranno vita alla Pedalata a scopo benefico con l’aggiunta più tardi della cena all’Oro Club ed il cui ricavato sarà devoluto alla Fondazione dell’Ospedale Meyer di Firenze.

IL PROGRAMMA: Ritrovo in via del Cuoio dove è situato anche il traguardo e prima gara quella juniores maschile (147 iscritti) su 33 giri pari a km 72 con inizio alle ore 9, seguita alle ore 11 dalla gara per Handbike per la Coppa Italia di Società. Terza manifestazione quella degli under 23 ed élite (100 iscritti con via ufficiale alle 12,40). Alle 15 inizierà la gara dei giovanissimi (ben 300 gli iscritti) seguita dalla pedalata ecologica con la presenza degli ex professionisti. Nel giorno di Pasqua l’inizio del programma alle 9,30 con la partenza degli esordienti 1° e 2° anno su 11 giri (87 iscritti), seguita alle 10,30 da quella degli allievi (110 al via), per i quali sono previsti 21 giri. L’ultima parte di “Pasqualando” sarà dedicata al settore femminile con la prima gara (partenza ore 12, km 63,8 pari a 29 giri) per la categoria “Open” (junior, under 23 ed élite) con assegnazione dei titoli toscani 2025 per le junior e under 23 e 128 atlete iscritte. Alle 14 il via alle esordienti con prova valida per il Trofeo Rosa su 22 chilometri (81 iscritte) con titoli provinciali pisani in palio, ed infine la gara delle allieve (43 le atlete che hanno aderito) con il titolo provinciale in palio.