Ciclismo. Coppa del mondo in Belgio. Gariboldi ancora protagonista

Ancora protagonista l’azzurra Gariboldi a Zonhoven (Belgio) nella coppa del mondo, nonostante sia stata danneggiata in partenza ha concluso al 24° posto, mentre la sorprendente Eva Lechner è giunta 28^ .

"Siamo soddisfatti della prestazione delle nostre atlete – ha commentato la diesse Milena Cavani – il livello delle partenti era decisamente ottimo. Concludiamo la trasferta in Belgio con la prova del Prestige del Zivercross di Mol e possiamo aspirare ad entrare nella top ten". Una folta compagine dell’Ale Cycling Team ha gareggiato a Forlì con tanti piazzamenti di rilievo. Tra le allieve del 1° anno ha colto l’argento Greta Masini mentre si è fermata ai piedi del podio Beatrice Trabucchi imitata da Lucio Baccini tra i maschi.Ha chiuso al 4° la esordiente di Pavullo Stella Ferrari. Tra gli allievi del 2° anno secondo gradino del podio per Nicholas Scalorbi che ha preceduto il campione provinciale modenese Marcello Pelloni ,Nicolò Fiumara (7°) e Gabriele Stoppelli (8°). Nella prova Open/M è giunto 7° Alessandro Ingrami tra gli juniores e 4° tra gli under 23 Giacomo Ghiaroni mentre nella Open/F si è aggiudicata la gara elite la formiginese Elisa Lugli. Master modenesi sugli scudi a Forlì con successi dell’M7 Maurizio Sarti (Sportissimo),l’M2 Paolo Ragozzino(La Bottega Casinalbo) l’M6 Stefano Nicoletti (Emiliana Bike) e la Women Giulia Ballestri(Emiliana Bike) mentre sono saliti sul podio Luigi Ghiaroni (Bici x tutti), Davide e Remo Bardelli (Spilla Team Spilamberto). Nell’altro appuntamento a Lurago d’Erba lo squadrone dell’Ale Cycling ha collezionato l’argento con Valeria Terzi tra le U23,la quarta piazza con lo juniores Lucio Baccini e la sesta di Noemi Poletti.

Andrea Giusti