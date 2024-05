Ciclismo donne. Acuti senza freni. Poker di stagione

Continua il momento magico di Maria Acuti. La neocampionessa lombarda a cronometro ha colto la sua quarta vittoria stagionale a Corridonia, in provincia di Macerata, dove la categoria delle allieve si è sfidata nel Trofeo Fisiomed-Coppa Supermercati Si con Te sulla distanza di 50 chilometri. La portacolori del Velo Club Sovico si è aggiudicata allo sprint la prova relegando in seconda posizione Elisa Ricci, della Biesse Carrera, e in terza Giada Cattani della società Bike Cadorago. Sesta piazza a Vivienne Cassata e settima a Emma Colombo entramde della società Cesano Maderno. Quarto centro stagionale dunque per la 15enne Acuti che prima d’ora era sfrecciata vittoriosa sui traguardi di Crema, Comenduno di Albino nella Bergamasca, e Gussola in provincia di Cremona.

Dan.Vig.