Ciclismo donne. Rebecca Gariboldi in Coppa del Mondo a Massmechelen

È l’ora della Coppa del Mondo di Ciclocross per Rebecca Gariboldi. Alle spalle cinque successi e l’argento tricolore, la brianzola punta a far bene nelle due ultime manche del ranking mondiale a punti per la categoria donne elite. Alla vigilia della sfida di Massmechelen che oggi si corre in Belgio, Gariboldi sarà al via per conto dell’Ale Cycling Team e con il supporto della compagna di squadra Eva Lechner. "In queste gara basta il primo giro per fare selezione - spiega Rabecca -. Riuscire a tenere la traiettoria delle olandesi e delle altre avversarie è un’impresa non facile, ma già tenere la testa per almeno un quarto di gara sarebbe un successo. Ci sarà battaglia fin da subito. Io sto vivendo un buon momento di forma e spero di raccogliere qualcosa di buono in questo weekend". Gariboldi è da ammirare per la sua determinazione e passione e per come affronta questo genere di impegni. L’idea di arrivare nella top 15 è l’obiettivo della brianzola il cui miglior risultato in Coppa è stato il 23simo posto di Hulst (Olanda) il 21 dicembre dello scorso anno. Il secondo appuntamento è in programma, domani a Hoogerheide, in Olanda. È ultima prova di Coppa e per la lissonese si tratta della prima volta in questo circuito già teatro dei campionati del mondo nel 2009, 2014 e 2023.

Danilo Viganò