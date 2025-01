Ciclismo donne. Riscatto Gariboldi. Oro per distacco e chiamata ’azzurra’

Voleva questa vittoria per riscattare la delusione patita al Campionato Italiano di Ciclocross dove aveva conquistato la medaglia d’argento. E così è stato per Rebecca Gariboldi, brianzola di Lissone della formazione Ale Cycling Team, che a Monselice nel Padovano si è aggiudicata la prova finale del Trofeo del Triveneto per la categoria donne Elite. Ha vinto per distacco: due minuti e 54 secondi il ritardo della seconda classificata. Fin troppo facile per la Gariboldi che sicuramente avrebbe meritato un migliore palcoscenico per esprimere la sua “rabbia“ e la sua ottima condizione di forma.

La mancata convocazione in maglia azzurra per la prova della Coppa del Mondo di domenica scorsa in Spagna, a Benidorm, lascia l’amaro in bocca alla lissonese. Ma il cittì della Nazionale Italiana di Cross Daniele Pontoni si è fatto subito perdonare correndo ai ripari chiamando la brianzola a disputare le due ultime prove di Coppa: sabato a Maasmechelen, Belgio, e domenica 26 gennaio a Hoogerheide in Olanda. E tra due settimane ci saranno i campionati del mondo a Lievin, in Francia, e la sua partecipazione alla sfida iridata sarebbe il giusto premio a una stagione ricca di successi e ottime prestazioni per la Gariboldi.

Danilo Viganò