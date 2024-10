Ciclismo. Estremo Oriente con furore:. Nespoli ne fa 2

Tour of Tea Horse Road, Cina. È in Estremo Oriente che Lorenzo Nespoli sta vivendo un’esperienza ciclistica stimolante e vincente. Già, perché il brianzolo di Giussano, classe 2002 portacolori del team orobico MBHBank Colpack Ballan CSB, è andato a segno due volte nella breve corsa a tappe asiatica che si conclude domani. "Un’esperienza diversa dal solito, molto stimolante. I posti e le cose che scopro sono molto belli. Siamo in un punto della Cina con tanta natura, e mi piace tantissimo - spiega il brianzolo -. Faccio un po’ fatica con il cibo, ma qui sto bene e imparo molto. Domani avremo l’ultima tappa e poi seguiranno alcuni giorni di vacanza".

Ebbene, Nespoli ha vinto la prima tappa con arrivo nella località di Ya’An dove ha preceduto il russo Novakovskiy e Hsiao di Taiwam. Poi, si è ripetuto nella quinta frazione che si è svolta a BaoXing, nella provincia di Sichuan. Da percorrere un circuito di 12 giri. Nespoli e altri 2 corridori si sono avvantaggiati sul gruppo: a 40 km dall’arrivo il giussanese ha staccato il russo Gutovskii, involandosi da solo verso il secondo successo. "Sto vivendo un’esperienza di vita e sportiva molto gratificante dove posso scoprire una nuova cultura e un ciclismo in via di sviluppo e decisamente interessante. Le tappe sono brevi e il livello buono con molti europei qui impegnati per il successo. Vincere regala sempre emozioni intense, anche dall’altra parte del mondo".

Senza dimenticare che prima d’ora Nespoli si era imposto nella cronoscalata da Capraia e Limite in Toscana, e nel campionato italiano a cronometro a squadre nel Trevigiano.

Danilo Viganò