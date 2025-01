Ciclismo. Eva Lechner, l’ultima maglia azzurra: "Premio alla sua grande carriera»

L’eco degli applausi ad Eva Lechner nelle ultime due prove di Coppa del Mondo, in particolare in Olanda dove aveva sfiorato la maglia iridata e vinto una prova di Coppa Mondo, hanno convinto il ct Daniele Pontoni a consegnarli l’ultima maglia azzurra per i mondiali di sabato prossimo a Lievin (Francia). "Prima di tutto – ha detto Pontoni nella conferenza stampa di presentazione della pattuglia azzurra per i mondiali francesi – ci tengo a sottolineare la convocazione di Eva Lechner come premio alla carriera per tutto quello che ha dato al ciclismo italiano, Sarà la sua ultima maglia azzurra e credo che meriti l’applauso di tutto il movimento".

La prova delle donne elite scatterà il 1° febbraio alle 15 in diretta su Eurosport. "Siamo ovviamente felici per la maglia azzurra ad Eva che ha onorato la nostra maglia con grande impegno ed esempio per tutto i componenti della nostro team che ha aiutato a crescere – commenta la diesse Milena Cavani –, ma rimane il rammarico per la mancata convocazione di Rebecca Gariboldi che avevamo portato nelle ultime due prove di Coppa del Mondo con qualche speranza di vestire la maglia azzurra. Sicuramente Rebecca era in grande condizione e solo quella maledetta caduta ai 500 metri dall’arrivo al termine di grande rimonta gli ha precluso la maglia tricolore e di conseguenza quella azzurra, ma ci riproverà ne siamo certi".

Oggi al caldo dell’Australia, dopo il brillante terzo gradino del podio a Adelaide, Rachele Barbieri si è trasferita a Melbourne dove si corre la prima prova della Cadel Evans che si concluderà con la gara clou sabato prossimo. "Sono felice – le parole di Barbieri – della condizione ma l’obiettivo è quello di centrare la vittoria anche se la concorrenza è alquanto qualificata ma sono abituata alle sfide e dopo Melbourne domenica volerò in Uae per disputare il Tour di Uae dal 6 al 9 febbraio", Nelle due gare di Melbourne sarà al via anche la fioranese Gaia Masetti che poi rientrerà in Italia per completare la preparazione. Ieri intanto è volato in Spagna il finalese Govanni Aleotti che dopo alcuni giorni a casa dove si è allenato sulle colline bolognesi e modenesi sarà al via con ambizioni alla Vuelta Valeciana che si corre dl 5 al 9 febbraio.

Elio Giusti