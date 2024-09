Ciclismo femminile. Giro della Toscana. Cresce l’attesa

Saranno 160 atlete al via, 27 squadre, 18 straniere e provenienti da tre continenti: 40 nazioni rappresentate, una carovana di oltre 400 persone. Tutto pronto per lo start. Fra pochi giorni sarà tempo di Giro della Toscana internazionale femminile, giunto alla 28ª edizione.

La manifestazione è stata presentata nell’Auditorium della Banca Alta Toscana di Quarrata. Tante persone per il battesimo di una delle manifestazioni ciclistiche (al femminile) fra le più longeve del panorama mondiale. Nutrita e qualificata la platea che ha fatto registrare anche la presenza di rappresentanti di tutti i comuni interessati alla quattro giorni. Fra questi, da segnalare: il sindaco di Capannori Giordano Del Chiaro, di Porcari Leonardo Fornaciari, il vicesindaco di Lucca, Giovanni Minniti e tutti gli altri dei territori interessati dal passaggio della corsa. Sul palco anche il governatore della Regione, Eugenio Giani, a conferma dell’importanza della manifestazione e il presidente regionale del Coni, Simone Cardullo. In sala il numero uno della Federciclismo toscana, Saverio Metti e gli ex professionisti Edita Pucinskaite e Silvio Martinello. A chiudere il pomeriggio ci ha pensato il patron del "Toscana", Brunello Fanini.

Il "Toscana", che si svolgerà dal 29 agosto al 1° settembre, prevede quattro frazioni: un cronoprologo e tre tappe in linea per quattro giorni di sport e di festa, grazie anche alle numerose iniziative collaterali che avranno come piatto forte la presenza di un ospite d’eccezione come Francesco Moser e di una madrina, altrettanto importante, come l’ex ciclista Mara Mosole.

Da sottolineare che, oltre ai normali premi messi in palio dall’organizzazione, ci saranno anche quelli artistici, molto ambiti e apprezzati, firmati dai ragazzi della Fondazione Maic (Maria Assunta in Cielo) di Pistoia. Vere e proprie opere d’arte ideate e create dai ragazzi diversamente abili che frequentano il laboratorio "Arte e Mestieri" del centro di riabilitazione pistoiese.

Massimo Stefanini