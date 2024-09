Ciclismo femminile - Il ricordo. Oggi il Giro omaggia Michela

All’interno del Giro della Toscana internazionale femminile c’è una tappa che più di ogni altra rende ancor più vivo il ricordo di Michela Fanini: è la seconda, quella che si corre oggi sulle strade di casa sua, a Segromigno in Piano di 117 chilometri. Una giornata particolare che si aprirà con la manifestazione "Lo Sport per la Vita", gara podistica non competitiva (alle 9). Da ricordare che, nonostante la sua giovane età, Michela Fanini era già iscritta all’Aido e che, al momento della disgrazia, furono donati alcuni suoi organi.

Ci sarà, poi, in distribuzione (ma con numero limitato) la maglietta celebrativa in ricordo di Michela Fanini a trent’ anni dalla sua scomparsa. Poi si proseguirà con la Santa Messa in sua memoria e in memoria di mamma Giulietta (Chiesa di Segromigno in Piano, ore 10) e, infine, con la visita dell’intera carovana alla tomba di famiglia prima del via ufficiale. Momenti di grande emozione nel rispetto di una atleta che, in pochi anni della sua straordinaria carriera, aveva già portato in alto un settore, quello del ciclismo femminile, fino a quel momento poco conosciuto. Michela, che terminò precocemente il suo cammino (a soli 21 anni), in poco tempo, da professionista, aveva già vinto un campionato italiano, un Giro d’Italia, una medaglia di bronzo ai Mondiali in Norveglia e diverse tappe al Tour de France.

La frazione, insidiosa nel finale, prenderà il via proprio da piazza “Michela Fanini” alle 13 lì arriverà intorno alle 16.