Ciclismo femminile. Lombardi e Fiorin vestono tricolore

Dalla Sicilia arrivano ancora due maglie tricolori per le due ruote brianzole. Giulia Lombardi (in foto con Bracco) della Società Cesano Maderno e Greta Bordin, del Gruppo Sportivo Cicli Fiorin di Baruccana di Seveso, si sono laureate campionesse d’Italia della Velocità donne esordienti e del Keirin donne allieve. Salgono dunque a quattro i titoli finora conquistati dai brianzoli ai Campionati Italiani su pista Giovanili in svolgimento al velodromo Paolo Pilone di Noto in provincia di Siracusa. Così, dopo i successi di Ivan Mosè Borghi Pellizzoni, Cesare Castellani e Giulia Costa Staricco nella velocità a squadre allievi e allieve, è il turno di Giulia Lombardi che nella finale della velocità singola ha dovuto vedersela con la compagna di squadra Nicole Bracco.

Le due atlete in maglia rossa del Cesano hanno dato vita a un’appassionante sfida che si è conclusa con la conquista della medaglia d’oro da parte della Lombardi mentre la Bracco si è messa al collo quella d’argento. Completa il podio, quindi medaglia di bronzo, la veneta Marta Grassi che supera nella finalina per il terzo rango la corregionale Martina De Franceschi. Il secondo oro di giornata è appannaggio invece di Greta Bordin, quattordicenne di Baruccana, che nella volata decisiva del Keirin allieve ha regolato l’emiliana Emma Vanuzzo e la compagna di squadra Nicoletti Berni che porta in casa Fiorin una medaglia di bronzo. Nelle altre gare in programma da sottolineare la buona prestazione dei ragazzi dei Cicli Fiorin Cesare Castellani, quinto classificato nel keirin allievi, e di Isabel Di Sciuva giunta sesta nell’Omnium donne esordienti. I tricolori giovanili si concludono oggi con l’assegnazione dei titoli della Madison e dell’Inseguimento individuale. Dan.Vig.