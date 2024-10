Ciclismo, festa speciale per il Gran Premio Del Rosso

Pistoia, 26 ottobre 2024 - Una serata tra ricordi e aneddoti, presenti numerosi addetti ai lavori e sportivi, quella organizzata dal gruppo sportivo Le Casette di Montecatini Terme al Circolo Arci di Vangile per festeggiare la bella riuscita del recente Gran Premio Ezio Del Rosso, gara nazionale per élite e under 23. A fare gli onori di casa il presidente del sodalizio Giuseppe Bellandi, ex sindaco di Montecatini Terme, e da sempre grande appassionato di ciclismo. Tra i presenti anche Mario Ieri, dirigente che per tanti anni fu alla guida del gruppo Le Casette. E il ricordo è andato alle tante edizioni passate della corsa attraverso gli episodi raccontati da coloro che gli hanno vissuti. Ma oltre alla storia passata anche quella presente con l’ultima edizione di due settimane fa firmata dal toscano Lorenzo Magli della Mastromarco Sensi Nibali, società che ha chiuso la sua presenza nella categoria élite-under 23 (nel 2025 sarà negli juniores) con questa prestigiosa vittoria. Il presidente del G.S. Le Casette, Bellandi ha tenuto a ringraziare nel suo intervento, tutti coloro che hanno consentito il successo della 73esima edizione del Gran Premio Del Rosso, dalle autorità, agli sponsor, dalle Associazioni ai vari volontari e addetti ai lavori che si sono adoperati per il buon esito di una classica nazionale che fa parte della storia del ciclismo dilettanti.