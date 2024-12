Ciclismo: festoso ritrovo per i giudici di gara toscani

Olmi di Quarrata,28 dicembre 2024 – Anche quest’anno un buon gruppo di giudici toscani della Federciclismo hanno voluto tener fede alla tradizione ritrovandosi al Ristorante S.Pietro a Olmi di Quarrata nel pistoiese. Una cena per ricordare i momenti della stagione 2024 ancora una volta brillante e ricca di successi per i giudici toscani impegnati in manifestazioni di assoluto prestigio a confermare professionalità, conoscenza dei regolamenti, passione, impegno.

Un ritrovo anche per scambiarsi gli auguri, tra battute e sorrisi, e parlare già del futuro e della prossima stagione che inizierà con il mese di gennaio e durante la quale non mancheranno gli impegni. C’era il presidente nazionale della Commissione Gianluca Crocetti, toscano di Pontremoli, e naturalmente tutti i componenti della Commissione regionale dal presidente Sergio Sbrilli a Federica Occhini e Simone Lamanda.

Tra qualche settimana vedremo chi resterà ancora e chi si farà da parte visto che ci saranno le nomine delle Commissioni per i prossimi 4 anni. Era presente anche Franco Benesperi già per tanti anni giudice di gara ed attuale giudice sportivo regionale, con il quale dopo un rodaggio iniziale e qualche aggiustamento c’è stata piena sintonia tra lui e la Commissione dei Giudici. Un brindisi finale ha chiuso la bella e festosa serata nel segno dell’amicizia più profonda.

Antonio Mannori