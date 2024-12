Ciclismo. Il Cross della Vigilia incorona Ivan Colombo

Il Cross della Vigilia mantiene fede alla sua tradizione come festa dello sport giovanile. Promossa dalla Sport Management Organization la gara, inserita nel calendario UCI C2, ha visto i govani specialisti del fuori strada confrontarsi sul circuito di Albiate. La prova più attesa, quella degli juniores, ha visto trionfare Ivan Colombo (SC Binda) davanti al compagno di squadra Luca Frontini e al cesanese Daniele Longoni. Poi sono entrati in scena gli allievi Morgan Gilardoni, Mattia Ostinelli, Lara Gorlani ed Elisa Zipoli che hanno primeggiato nelle rispettive categorie. Mentre Nathan Alex Longhi ha firmato la manche riservata agli esordienti di 13-14 anni. Tra i più piccoli (12 anni) festa per Fabio Pisarra e Aurora Cerame. In tanti hanno onorato con la propria presenza il Cross della Vigilia per ricordare Giovanni Bartesaghi: dalla sindaca Vanessa Gallo a gli ex professionisti Gianni Bugno, Claudio Chaippucci, Davide Bramati, Stefano Allocchio, Riccardo Magrini, Mario Scirea, Giancarlo Casiraghi e Luca Colombo. Con loro il presidente federale Cordiano Dagnoni, i vice FCI Daniele Isetti e Ruggero Cazzaniga, il presidente del Comitato Lombardo Stefano Pedrinazzi e il presidente del Comitato Monza e Brianza Chiara Mariani. Questi i vincitori e le rispettive categorie. Juniores: 1. Ivan Colombo (SC Alfredo Binda). Donne juniores: 1. Noemi Poletti (Ale Cycling Team). Allievi 1°anno: 1. Mattia Ostinelli (Alzate Brianza System Cars). Allievi 2°anno. 1. Morgan Gilardoni (UC Costamasnaga). Allieve 1°anno. 1. Lara Gorlani (Scuola Ciclismo Verso L’Iride). Allieve 2°anno. 1. Elisa Zipoli (Team Serio). Esordienti. 1. Nathan Alex Longhi (Scuola Ciclismo Verso L’Iride). G6 Maschile: 1. Fabio Pisarra (GS Prealpino). G6 Femminile: 1. Aurora Cerame (Castellettese Cicli Varsalona).

Danilo Viganò