Ciclismo, già 5 i volti nuovi della Hopplà Petroli Firenze 2025

Firenze,29 novembre 2024 - Sono già cinque gli acquisti del Team Hopplà Petroli Firenze Don Camillo per la stagione 2025. Dopo Andrea Guerra proveniente dalla Zalf Euromobil Desirèe Fior la società veneta che dopo 43 anni di attività nei dilettanti ha comunicato di lasciare il ciclismo, sono stati perfezionati gli ingaggi di Roberto Bottaro proveniente dal team elvetico Velo Club Mendrisio, del debuttante tra gli under 23 il pistoiese Damiano Petri ex Pol. Monsummanese, quindi l’umbro Edoardo Burani dalla Beltrami TSA Tre Colli ed infine Tommaso Quaglòia dal Team Giorgi. Un bel quintetto tra giovani di belle speranze e atleti di esperienza per la formazione cara agli sponsor fiorentini Sandro Pelatti e Claudio Lastrucci, che sarà guidata anche nella prossima stagione dall’esperto tecnico Matteo Provini. Con l’arrivo del quintetto l’organico della formazione fiorentina è ora forte di 14 corridori.