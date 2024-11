Ciclismo: la Bardiani Csf ha presentato il roster, formato da 23 atleti, di cui 12 Under 23. Tra loro il reggiano Federico Biagini. "Siamo la squadra più giovane al mondo»

"Siamo la squadra professionistica più giovane al mondo": è il ruggito della Vf Group Bardiani Csf Faizanè in vista del 2025. Lo staff della squadra reggiana ha scelto i protagonisti della prossima stagione, che si catapulteranno alla ricerca della vittoria. Un’annata che in realtà inizierà a breve, con il prologo rappresentato dal ritiro in Spagna. Sono 23 atleti, di cui dodici Under 23, per un’età media che sfiora appena i 22 anni, per ribadire l’intenzione di essere la formazione professionistica più giovane, con uno specifico progetto. E tra loro c’è un giovane atleta di casa nostra, Federico Biagini, 21 anni. "È motivo di orgoglio essere la squadra professionistica più giovane al mondo. Crediamo fortemente nell’idea che i giovanissimi debbano essere formati all’interno del team, per portarli poi a competere ad alti livelli. I nostri sponsor condividono da sempre questa filosofia e li ringraziamo per la fiducia riposta nelle nostre idee e nel ciclismo italiano. Speriamo che tra questi ragazzi ci sia un altro Pellizzari e, per molti di loro, già inseriti nel progetto da qualche anno, la prossima sarà una stagione cruciale", sottolinea il team manager Roberto Reverberi.

Vediamo nei particolari la squadra: c’è il reggiano Federico Biagini, poi troviamo Filippo Cettolin, Luca Colnaghi, Lorenzo Conforti, Luca Covili, Edward Cruz, Santiago Ferraro, Filippo Fiorelli, Martin Herreno, Filippo Magli, Alessio Martinelli, Martin Marcellusi, Andrea Montagner, Luca Paletti, Alessandro Pinarello, Mattia Pinazzi, Vicente Rojas, Matteo Scalco, Mattia Stenico, Manuele Tarozzi, Alex Tolio, Filippo Turconi, Enrico Zanoncello. Confermati i direttori sportivi Alessandro Donati, Luca Amoriello e Mirko Rossato, quest’ultimo anche responsabile del progetto giovani e del team Under 23, composto da Federico Biagini, Filippo Cettolin, Lorenzo Conforti, Edward Cruz, Santiago Ferraro, Martin Herreno, Andrea Montagner, Luca Paletti, Alessandro Pinarello, Matteo Scalco, Mattia Stenico, Filippo Turconi.

Nell’organico sono stati inseriti sei Juniores: i colombiani Martin Herreno e Edward Cruz, ai quali si aggiungono Filippo Cettolin, Mattia Stenico, Andrea Montagner e Santiago Ferraro. Tra i confermati ci sono Luca Covili, Luca Colnaghi e Filippo Magli. Le bici utilizzate saranno nuovamente le De Rosa, modello Settanta equipaggiate Campagnolo. Nella stagione da poco archiviata la Bardiani è stata la miglior squadra italiana del raking internazionale: un traguardo artigliato grazie a 9 vittorie, 34 podi e 106 piazzamenti tra i primi dieci, per un totale di 3164 punti nella classifica dell’Unione ciclistica internazionale, con una continuità di 199 giorni totali di gara. La prossima mossa è rappresentata dal ritiro: dal 9 al 22 dicembre a Benidorm, in Spagna, sulla Costa Blanca, in attesa del calendario di gare.

Massimo Tassi