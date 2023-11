Ciclismo, il Giglio d'Oro festeggia i 50 anni

Calenzano,11 novembre 2023 - Il Giglio d’Oro, storico premio organizzato da Saverio Carmagnini, compie 50 anni e il prestigioso anniversario sarà festeggiato alla grande. Venerdì 17 novembre alle 14,30, nel luogo dove nacque, al Ristorante Carmagnini del ‘500 a Pontenuovo di Calenzano, sfileranno tanti vincitori del premio dal 1974 ad oggi, in pratica mezzo secolo di storia del ciclismo italiano. Da Francesco Moser, il primo a conquistare il Giglio d’Oro nel 1974 (e plurivincitore con nove vittorie) a Filippo Ganna il trionfatore al termine della stagione 2023.

“E’ bello così – afferma Lorenzo Carmagnini figlio di Saverio - per noi il traguardo raggiunto è importante e prestigioso. Quando mio padre assieme ad alcuni amici lo istituì nel 1974, il suo desiderio era proprio quello che durasse nel tempo e 50 anni sono davvero tanti. Un grazie alle istituzioni per il patrocinio (Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Calenzano) al Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi dell’USSI, a tutti gli sponsor che pedalano con noi”.

Oltre a Ganna, riconoscimenti al Campione Italiano Simone Velasco; il Memorial Gastone Nencini quale rivelazione della stagione al toscano Filippo Magli; il premio Gino Bartali alla fiorentina Francesca Mannori, prima donna presidentessa di giuria al Tour de France. Il premio Alfredo Martini “Maestri dello Sport” a Jury Chechi, olimpionico della ginnastica e grande amante del ciclismo. Quello nel ricordo di Franco Ballerini a Claudio Chiappucci, mentre il premio cultura dello sport nel ricordo del collega Franco Calamai sarà consegnato a Pier Bergonzi vice direttore della Gazzetta dello Sport.

Infine premi straordinari al campione toscano juniores Edoardo Cipollini, nipote di “Re Leone”, il Giglio Rosa a Chiara Consonni, il Memorial Tommaso Cavorso all’esordiente Lorenzo Luci. Infine riconoscimento speciale per Francesco Moser che nei 50 anni del Giglio D’Oro lo ha vinto per 9 volte e che sarà festeggiato con gli altri vincitori del premio presenti come Saronni, Bugno, Chiappucci, Casagrande, Bettini, Visconti. Tra gli ospiti il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni, i commissari tecnici Daniele Bennati e Marco Villa, il presidente del CONI regionale Simone Cardullo, rappresentanti delle istituzioni, mentre sarà allestita anche una mostra nella sala convegni del Meridiana Country Hotel (di fronte al locale Carmagnini del ‘500)) con foto, filmati, biciclette e maglie d’epoca.