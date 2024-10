Il Team Vangi, società plurivittoriosa in Toscana

Firenze, 26 ottobre 2024 - Sono state diciotto le vittorie complessive conquistate nella categoria juniores e nelle gare in linea (tipo pista escluse), da parte del Team Vangi Il Pirata Sama Ricambi di Calenzano guidato dai tecnici Matteo Berti e Rolando Ricciardi, ottenute da ben otto atleti diversi. Una stagione brillante e ricca di soddisfazioni sul piano individuale e su quello del collettivo, anche per il valore di alcune gare con una chiusura di stagione esaltante che possiamo considerare una vera ciliegina sulla torta. Merito dello junior romagnolo di Cesenatico Leonardo Meccia, che ha battuto gli élite e under 23 nel Gran Premio D’Autunno a Acquanegra sul Chiese in provincia di Mantova, imponendosi con un’accelerazione finale esaltante che ha portato Meccia a tagliare da solo il traguardo. Ai posti d’onore nella classifica finale delle vittorie e prima tra gli élite e under 23, l’Hopplà Petroli Firenze Don Camillo diretta dal Ds Matteo Provini e il gruppo sportivo Capannori grazie alla campionessa italiana Bertolucci.

CLASSIFICA FINALE VITTORIE: 1)Team Vangi Il Pirata Sama Ricambi vittorie 18; 2)Hopplà Petroli Firenze Don Camillo 12; 3) G.S. Capannori 10; 4)Mepak Junior Team, Coltano Grube e Team Valdinievole 9; 5)Butese, Donoratico, Iperfinish 8; 6)Fosco Bessi 7; 7)Pedale Toscano Ponticino 6; 8)Pol. Monsummanese, Olimpia Valdarnese, Q36.5 Continental 4; 9)Mastromarco Sensi Nibali 3; 10)MG Kvis Colors for Peace, Team Franco Ballerini, Casano, Sancascianese Ciclismo, Vangi Ladies 2; 11)Con una vittoria: Montecarlo, Club Ciclo Appenninico 1907, Team Fabiana Luperini, Villafranca, Gragnano Sporting Club-La Seggiola, Pol. Milleluci.