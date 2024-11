Dalla pista al cross Le professioniste d’oro

Il ciclismo in Brianza è donna. Per capirci meglio, nella massima categoria, cioè il professionismo, sono di gran numero superiore le donne rispetto agli uomini. A oggi tengono alta la nostra bandiera Giacomo Nizzolo, di Besana Brianza, e Andrea Piras di Cavenago Brianza. Mentre cinque sono le ragazze che ruotano nel grande ciclismo femminile: le cugine di Seregno Alice Arzuffi e Maria Giulia Confalonieri, la besanese Cristina Tonetti, la sovicese Emma Redaelli e la sevesina Sara Fiorin. Sempre più ragazze stanno abbracciando il mondo del professionismo, chi in squadre di World Tour o in quelle Continental affiliate all’UCI (Unione Ciclismo Internazionale). Confalonieri, classe 1993, è la più anziana del gruppo. Vive a Seregno e gareggia per la formazione norvegese della Uno X Mobility. Passista-veloce, ha trascorso buona parte della sua carriera tra strada, pista e ciclocross. Nel suo palmarès, un mondiale, cinque titoli europei e otto campionati italiani. Arzuffi, classe 1994 abita a Seregno e il prossimo anno correrà per il team iberico Laboral Kutxa Fundacion Euskadi. Passista-scalatore, ha conquistato otto titoli tricolori nel Ciclocross e in questa specialità ha vinto due prove del Superprestige (unica italiana a riuscirci) e tre Giri d’Italia. Tonetti, classe 2002 di Besana Brianza, figlia del compianto ex professionista Gianluca. Anche lei tesserata per la Laboral Kutxa Fundacion Euskadi. Il suo terreno ideale sono le salite dove ha raccolto i suoi migliori risultati. L’anno scorso si è laureata campionessa italiana a cronometro a squadre. Redaelli, classe 2003 ,è la figlia della sindaca di Sovico Barbara Magni.

Forte in pianura, la prossima stagione vestirà i colori della formazione orobica Isolmant Premac Vittoria diretta dall’ex professionista Giovanni Fidanza. Nel 2017 è stata vice campionessa italiana su strada esordienti di secondo anno. Fiorin è la più giovane con i suoi 21 anni. Abita a Seveso. Passista veloce è stata ingaggiata dalla tedesca della Ceratizit WNT Pro Cycling. Quest’anno è stata azzurra alle Olimpiadi di Parigi. Undici sono i titoli italiani conquistati.