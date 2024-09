Ciclismo giovanile. Al via il Giro delle Marche in Rosa. La partenza oggi da Recanati

Oggi alle 18 si alza da Recanati il sipario sul Giro delle Marche in Rosa che si concluderà domenica. Grazie al tandem Born to Win e Sca Offida la macchina organizzativa è pronta per accogliere la sfida tra le migliori atlete juniores, under 23 ed èlite appartenenti a squadre di club nazionali ed internazionali. La manifestazione ha il sostegno istituzionale della Regione, dei Comuni coinvolti, oltre a sponsor privati. Si parte da Recanati con il prologo cittadino a cronometro di 3 chilometri, al via prima le ragazze juniores e a seguire le under 23 e le élite. Domani in sella sulle strade di Loreto: 118 chilometri attorno la frazione di Villa Musone, partenza alle 14.30, con tre giri iniziali di circa 18 chilometri cadauno e tre più tornate di poco più 20,1 chilometri tra le zone di Scossicci e Loreto Stazione. Domenica alle 14 l’epilogo ad Offida su un tracciato molto ondulato e costellato da diversi strappi in salita per complessivi 92 chilometri dopo aver messo nelle gambe inizialmente otto giri di 6 chilometri e poi sette tornate di circa 6 chilometri con un segmento in ascesa a doppia cifra. Ogni giornata di gara mette in palio punteggi per la classifica generale del trittico (maglia rosa), per quella delle giovani (maglia bianca solo per le juniores nate nel 2007 e nel 2006), per il gran premio della montagna (maglia blu) e per i traguardi volanti (maglia verde).