Ciclismo giovanile. Marginone la capitale. Doppio tricolore

Dopo il tricolore a cronometro anni fa, Marginone raddoppia e, stavolta, organizza i campionati italiani di ciclismo giovanile, "Allievi" ed "Esordienti", prova in linea. Tutto pronto per le gare di domenica 7 luglio, quando la frazione altopascese diventerà la capitale del ciclismo giovanile italiano con i campionati organizzati dalla Us Marginone Toscogas con il circolo "Fo.Ri.Ma." e il Comune di Altopascio.

L’evento inizierà sabato 6 luglio, alle 19, nel centro storico di Altopascio, con la sfilata e la presentazione dei comitati regionali. Domenica 7 tre gare con circa 500 giovani ciclisti: "Esordienti" primo anno (partenza alle 9, percorso di 40 chilometri), "Esordienti" secondo anno (alle 11.30 per 50 chilometri) e "Allievi" (alle 15 tracciato di 75 chilometri). Previsto il transito da Montecarlo (con la temibile salita) e Chiesina Uzzanese, includendo tratti pianeggianti e collinari.

L’evento attirerà tra 2mila e 3mila spettatori, generando un significativo impatto economico positivo sulle strutture ricettive locali. Organizzato con attenzione ai dettagli e la massima professionalità, questo appuntamento valorizza il legame tra il territorio e il ciclismo giovanile e conferma Marginone come luogo di eccellenza per l’organizzazione di eventi dedicati alle due ruote.

Mas. Stef.