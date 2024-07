Ciclismo giovanile. Meeting di Corridonia, in luce tanti talenti

Il Meeting giovanile interregionale vive nell’ultimo sprint il momento più elettrizzante del movimento di base. Al kartodromo ‘Cogiskart’ di Corridonia, occorre attendere il verdetto del fotofinish, che decreta vincitrice assoluta nella corsa open G6 Isabel Buldorini, dodicenne della scuola Potentia – Rinascita. Applausi alla potentina (brillante oro rosa su Alessandra Luna, Mya Dazzani, Emma Moschini) e alle altre reginette rosa: Francesca Luna (G1), Rachele Papetti (G2), Giorgia Sabbatini (G3), Sara Filottrani (G4), Alice Pierangelini (G5). Le vittorie maschili arridono a Alessandro Broccolo (G1), Leonardo Cesarini (G2), Nicola Fioretti (G3), Jason Caprara (G4), Raffaele Tanzini (G5), Alessio Biancini (G6). Il trofeo delle società a punteggio viene consegnato al chiaravallese Zero24 Cycling Team. Il trofeo delle scuderie per la partecipazione va all’Alma Juventu Fano. I premi più ambiti sono griffati dall’artista Luigi Rossetti, che consegna le sue opere ai leader individuali di settore. Il rientro nel Maceratese dei più verdi delle due ruote centra l’obiettivo del successo anche in termini quantitativi: 120 i partecipanti (dei 158 iscritti). Al ‘Cogiskart’, messo a disposizione dalla famiglia Corradini, le speranze dai 7 ai 12 spingono con entusiasmo e decisione sui pedali del meeting interregionale giovanile ‘Orlando Santucci’ – ‘Memorial Mario Farroni’, promosso dal Club Corridonia presieduto da Mario Cartechini. Responsabile della manifestazione è Carlo Filo anche tecnico del vivaio corridoniano assieme a Sofia Valeriani. Ognuna delle sei corse non può che fluire veloce sull’anello pianeggiante di mille metri (percorso varie volte, a seconda del comparto di appartenenza). Giuria: Alessandra Maraschi, Aurora Caimmi. A salutare la carovana, sottolineando l’elevato impegno civico degli organizzatori, sono il sindaco Giuliana Giampaoli, Lino Secchi (presidente Federciclismo Marche), Fabio Romagnoli (delegato CONI Macerata), Antonio Romagnoli (presidente Ruote e Cultura).

Umberto Martinelli