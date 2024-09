Ciclismo. Gloria per Uguccioni al giro del Valdarno

E’ indubbiamente un buon risultato il settimo posto riportato da Samuele Uguccioni al "Piccolo Giro del Valdarno", dove il portacolori della Scd Alma Juventus Fano è stato tra i protagonisti dell’edizione numero 16 di questa gara riservata alla categoria Allievi che si sviluppa tra Incisa e Figline Valdarno (Fi) ed è considerata tra le più importanti della Toscana. Uguccioni, che compirà 16 anni a dicembre, ha cercato un paio di volte di andare in fuga in uno dei momenti cruciali, ma i suoi tentativi sono stati sventati dal resto della quindicina di elementi della pattuglia di testa. Alla fine si è rivelato decisivo lo strappo di Mattia Chinellato della laziale Logistica Ambientale Spezia Bike, che ha comunque preceduto di un soffio il compagno di squadra Flavio Colaceci e gli altri più immediati inseguitori come lo stesso Uguccioni. Arrivo in gruppo per gli altri arancio-aragosta fanesi Alessandro Baldelli e Tommaso Buscaglia, un po’ più attardato Matteo Magnoni e ritirato Luca Conti (foto). Tre dei ragazzi dei diesse Filippo Beltrami e Samuele Mancinelli erano ugualmente impegnati in Toscana, di scena però ad Agliana con la Rappresentativa Marche tra le 38 formazioni (alcune delle quali provenienti anche dalla Slovenia) al via della 76ª Coppa "Dino Diddi".

Ben 183 i partenti di questa corsa nazionale fra le più belle e rinomate in Italia per la categoria Allievi, che ha di sicuro costituito una grande esperienza per Alessandro Antonioni, Tommaso Arduini e Mirko Sgherri. La doppia scalata del San Baronto, che ha determinato una significativa selezione prima del traguardo, non ha impedito a Sgherri ed Antonioni di terminare la dura prova.

b. t.