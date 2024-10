Ciclismo. Gran finale per l’Alma. Uguccioni pedala forte

Samuele Uguccioni sta chiudendo in bellezza la stagione, stando al gran finale che il classe 2008 sta regalando a se stesso ed alla Scd Alma Juventus Fano. Dopo il secondo posto di Castiglione dei Pepoli e la vittoria a Cerbara di Città di Castello, l’emergente talento della società presieduta da Graziano Vitali è stato addirittura ad un passo dal ripetersi nell’attesa classica Sarnano-Recanati. Uguccioni era infatti scattato solitario a qualche centinaio di metri dal traguardo, ma uno sfortunato salto di catena ad una cinquantina di metri dall’arrivo gli ha fatto perdere quelle pedalate decisive per completare l’impresa relegandolo ai piedi del podio. La quarta posizione finale gli è valsa anche il terzo gradino assoluto del cosiddetto "Poker Leopardiano", ovvero della classifica determinata dai piazzamenti nelle quattro corse (le altre sono Chiarino, Recanati-Pievetorina e Fiuminata) organizzate dalla AC Recanati. A questo tradizionale appuntamento, giunto alla trentacinquesima edizione, partecipavano 84 corridori provenienti oltre che dalle Marche anche da Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Umbria e Veneto. Nei vari gruppi formatisi alle spalle dei primi si sono poi collocati gli altri ragazzi della squadra dei DS Filippo Beltrami e Samuele Mancinelli, cioè Andrea Antonioni, Matteo Magnoni, Youssef Dahani, Tommaso Buscaglia, Tommaso Arduini ed Alessandro Baldelli, tutti autori comunque di una prova generosa. Partente, ma purtroppo costretto al ritiro da una caduta, l’altro arancio-aragosta Luca Conti. Gli Esordienti del ds Gabriele Gorini erano invece di scena a Campocavallo, dove hanno concluso la propria annata di gare partecipando alla 55ª Coppa Beata Vergine Addolorata. Hanno terminato in gruppo Riccardo Agostini, Lorenzo Mancini, Simone Ringhini e Marco Amadori, mentre si sono ritirati Edoardo Smacchia, Martino Scarselli e Federico Pogliaghi e non sono partiti Kevin Piccioli e Diego Giannetti.

b. t.