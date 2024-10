CICLISMO. Grande successo per l’apertura della challenge

Grande successo per l’apertura dell’undicesima Challenge Casa Bonello di mountain bike riservata ai giovanissimi (maschi e femmine) e organizzata dalla Ciclistica San Miniato S.Croce sull’Arno. Ventisei le società presenti alla prima delle tre prove in programma per un totale di 173 concorrenti. Sabato prossimo 19 ottobre con inizio alle 15 la seconda prova della Challenge. Le classifiche, categoria G1: 1) Brando Caleca (Una Bici X Tutti); 2) Michelangelo Milanesi (Pedale Senese); 3) Noah Boggia (G.S. Daccordi); Categoria G2: 1) Lorenzo Capizzi (Ped. Senese); 2) Gabriele Nanni (Team Stradella); 3) Marco Franzese (Empolese). Categoria G3: 1) Tiago Parri (Costa Etrusca); 2) Giovanni Fabiani (Ped. Senese); 3) Riccardo Capizzi (idem). Categoria G4: 1) Brando Buggiani (Team Fabiana Luperini); 2) Dario Picariello (Team Valdinievole); 3) Neri Tardivo (Ped. Senese). Categoria G5: 1) Andrea Fabbri (Club Appenninico 1907); 2) Giulio Vannucci (Vaiano Bike); 3) Lorenzo Cantini (Vc Empoli). Categoria G6: 1) Matteo Verdini (Piano di Mommio); 2) Diego Della Polla (Team Fabiana Luperini); 3) Gabriele Cavallini (idem). Settore femminile: hanno vinto le sei batterie in programma, Azzurra Rossi (Piano di Mommio), Christina Emma Gaggioli (Empolese), Doria Buzzichelli (Scuola MTB Cinghiali Gavorrano), Tessa Marchi (Ped. Senese), Sofia Bacci (Team Fabiana Luperini), Eva Faggioli (Avis Pratovecchio).

Antonio Mannori