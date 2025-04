Ciclismo, il bis di Manenti e sono sei le vittorie dell'Hopplà

Ponte a Egola (Pisa), 19 aprile 2025 – Una condotta di gara perfetta quella dello scatenato e imbattibile Team Hopplà, protagonista fino a poche centinaia di metri dall’arrivo Matteo Regnanti, poi una volta tornato compatto il gruppo, ecco il suo compagno di squadra, la “freccia” Marco Manenti davanti a tutti capace di respingere il tentativo di rimonta del toscano Magli pilotato dal compagno di squadra Cocca. Per il bergamasco il bis stagionale dopo il successo di Loreto, così come avevano già fatto nella stagione 2025 Bruno e Lorello, e così i successi della squadra fiorentina sono sei. Bilancio fantastico che nessuno prevedeva dopo due mesi di attività e “la festa - affermano nel clan Hopplà - non è certo finita”. Ottantuno i partecipanti e circuito da ripetere 41 volte con una andatura vertiginosa sino dall’inizio tanto che la media finale ha sfiorato i 48 orari. Il Team Hopplà era la squadra più accreditata visti i risultati precedenti, e come la squadra sia forte e unita, lo si è visto durante la “kermesse” alla quale hanno assistito anche il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni e il vice Saverio Metti. Oltre allo splendido vincitore Manenti ed al bravissimo Magli, ancora tra i piazzati, segnaliamo Cocca e la coppia della Maltinti Banca Cambiano, formato dal velocista Stefanelli e dal Campione Regionale under 23 Salvadori.

ORDINE DI ARRIVO: 1)Marco Manenti (Team Hopplà) km 90,2, in 1h53’05”, media km 47,859; 2)Lorenzo Magli (Gallina Lucchini Ecotek); 3)Andrea Cocca (idem); 4)Andrea Stefanelli (Maltinti Banca Cambiano); 5)Dario Salvadori (idem); 6)Jonathan Ortiz Morales (Monex Pro Cycling); 7)Gregorio Butteroni (Tripetetolo-Seanese); 8)Stefano Sacchet (Campana Imballaggi Geo&Tex); 9)Matteo Gialli (Team Hopplà); 10)Michael Cattani (Campana Imballaggi Geo&Tex).