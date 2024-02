Ciclismo: il calendario giovanile. La Coppa "Cei" apre le danze

La città di Lucca e la Piana saranno protagoniste del ciclismo giovanile toscano, con la Coppa "Cei" a Monte San Quirico, come classicissima di apertura (qualcuno, infatti, la definisce la "Sanremo" per la categoria "Allievi"), ma anche due appuntamenti di assoluto rilievo, sia a Montecarlo che a Marginone, nel Comune di Altopascio.

La Struttura tecnica regionale della "Fci", presieduta da Emilio Farulli ha reso noto, infatti, il calendario delle gare "Allievi" in Toscana per il 2024. Al momento restano libere solo le date del 7 aprile e del 30 giugno. Nella prima data deve confermare l’organizzazione della gara il Gs Sport Angels, mentre, in quella di giugno, si potrebbe disputare il campionato regionale, previsto originariamente per domenica 23 giugno (ma in tale giornata eventuali ballottaggi elettorali potrebbero portare alla non autorizzazione delle gare). Ma vediamo il dettaglio.

Apertura di stagione, come detto in apertura, a Lucca, con la Coppa "Cei", il prossimo 24 marzo. Nell’albo d’oro campioni come Cesare Cipollini nel 1975, Francesco Gavazzi e Diego Ulissi. Una gara di rilevanza nazionale. La settimana successiva andrà in scena la seconda edizione di "Pasqualando a Ponte a Egola". In aprile, il giorno 1, trofei "Olimpia Valdarnese" e "Fosco Bessi"; il 21 Montecarlo e Ocip Pistoia; il 25 Donoratico, il 28 Greve in Chianti.

A maggio, il 5, "Cintolese e Vecchianese"; il 12 Montemarciano e Stabbia; il 19 Grosseto e Resceto (Massa); il 26 Montecarlo e Pedale Toscano. A giugno, il 2, Sancascianese; il 9 Seanese; 14-15 e 16 Mobilieri Ponsacco (gara a tappe) e il Pedale Toscano; il 23 campionato regionale. Il 7 luglio gara a cura della Toscogas Marginone che replica, come noto, il 15 agosto, con il trofeo "Carlo Alberto Pellegrini".

Proseguendo con il calendario completo, sempre durante il mese di luglio, il 14, si correrà a Coltano; il 21 trofeo per il "Pedale Toscano"; il 28 La Stella, a Vinci, nell’empolese.

Pieno di date anche il mese di agosto, insieme a luglio, il periodo più ricco di competizioni. Il 4 trofeo Olimpia Valdarnese; l’11 Toscogas Chiesanuova Uzzanese, in Valdinievole, per Ferragosto, come detto, a Marginone (una gara con una notevole tradizione e un albo d’oro davvero di livello); poi il 18 gara "Sport Angels"; il 25 quella della Polisportiva Milleluci.

A settembre la Coppa "Dino Diddi" Agliana e la Figlinese il giorno 1; poi l’ 8, il trofeo Sancascianese; il 15 la Coppa Liberazione; il 22 il Pedale Toscano; il 29 si correrà a San Miniato e a S.Croce. Infine il finale di stagione nel mese di ottobre: con gare il 6 e il 13 ancora con il trofeo Sancascianese.

Insomma, una stagione davvero intensa per il ciclismo giovanile della Toscana che offrirà diverse occasioni per gli appassionati e per tutti gli atleti del settore.

Massimo Stefanini