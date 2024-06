Ciclismo: il felice periodo delle Rappresentative Toscane

Firenze,4 giugno 2024 – E’ un periodo felice e di soddisfazione per le Rappresentative regionali della Toscana che sono state impegnate nelle ultime settimane. Il bilancio è questo: due vittorie con gli allievi Luciano Gaggioli e Pietro Menicici e due posti d’onore con le donne esordienti Nina Lisorini e Sara Colzi. I complimenti sono d’obbligo per la Struttura Tecnica Regionale coordinata da Emilio Farulli, per i responsabili tecnici che hanno accompagnato le squadre nelle tre trasferte nel nord Italia, per le società di appartenenza e dei loro direttori sportivi, oltre naturalmente in primis agli atleti e alle atlete che hanno ottenuto gli splendidi risultati ed ai loro compagni di Rappresentativa che gli hanno aiutati. LUCIANO GAGGIOLI: Figlio d’arte, suo padre Roberto è stato un ottimo professionista, ha trionfato nella gara allievi di Castel Ivano in provincia di Trento dove si è imposto di forza staccando tutti nel finale e giungendo al traguardo con mezzo minuto di vantaggio sui primi inseguitori. Una splendida prodezza per l’atleta che corre nel Team Valdinievole al secondo successo stagionale. PIETRO MENICI: Pratese che corre nella Fosco Bessi di Calenzano, si è affermato con un’accelerazione finale esaltante domenica scorsa a Monticelli Brusati in provincia di Brescia. Il finale era in salita e Menici si è sbarazzato di ogni avversario raggiungendo indisturbato il traguardo con un vantaggio minimo cogliendo il primo successo stagionale. Nelle due trasferte le Rappresentative allievi sono state guidate dal Tecnico Regionale di categoria Roberto Moretti. DONNE ESORDIENTI: Per la Rappresentativa Toscana i due posti d’onore nella trasferta di domenica 2 giugno in Friuli nella gara di Morsano al Tagliamento in provincia di Pordenone. La brava livornese Nina Lisorini della Ciclistica Cecina ha lottato per il successo in volata superata solo da Giada Zorzan, mentre Sara Colzi del G.S. Capannori ha ottenuto il terzo posto. Due ottimi risultati quelli ottenuti dalle due giovani atlete toscane, ai quali si aggiunge anche il sesto posto di Olivia Giovannetti del Team Fabiana Luperini-S.Miniato S.Croce. A guidare la Rappresentativa il tecnico regionale Michelangelo Doriangricchia.

Antonio Mannori