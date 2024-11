Ciclismo, il fiorentino Metti si candida per vice presidente della Federciclismo

Firenze, 22 novembre 2024 – Il fiorentino Saverio Metti attuale presidente del Comitato Regionale Toscana di ciclismo, ha sciolto i dubbi e si presenterà quale candidato alla vice presidenza della Federazione Ciclistica Italiana, la cui assemblea elettiva delle società è fissata per domenica 19 gennaio all’Hotel Hilton a Fiumicino. Lo ha annunciato lui stesso ieri sera al Circolo MCL di Settimello di Calenzano, nel corso di una serata speciale organizzata per ringraziare, Commissioni, Comitati provinciali ed i vari addetti ai lavori (tanti i presenti al festoso convivio) che hanno accompagnato il presidente Metti nei 4 anni dal gennaio 2021, quando fu eletto a Montecatini Terme ad oggi. Saverio Metti si presenta per un posto di vice presidente nazionale, definendosi “voce libera e indipendente”.