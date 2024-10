Ciclismo, il Gran Premio Del Rosso a Montecatini

Montecatini Terme, 10 ottobre 2024 - Tutto pronto per il 73° Gran Premio Ezio Del Rosso la classica nazionale per élite e under 23 in programma a Montecatini Terme domenica prossima 13 ottobre. Sarà la penultima gara in Toscana della stagione patrocinata dall’amministrazione comunale. La presentazione ufficiale è avvenuta presso la Casa della Prevenzione nel Parco delle Terme, presente l’assessore allo sport del comune termale Marco Silvestri, il presidente del Comitato Provinciale di ciclismo Alessandro Becherucci diversi addetti ai lavori della corsa, con il presidente del G.S. Le Casette, società organizzatrice, Giuseppe Bellandi e Mario Pieri. Tutti hanno riconosciuto che il “Del Rosso” denominata anche la “Classica delle foglie morte” ha un fascino particolare che richiama tante persone a bordo strada e non solo gli appassionati di ciclismo. Il percorso sarà quello dello scorso anno. Dopo la partenza ufficiale da Corso Roma che avverrà a mezzogiorno, sono previsti tre giri di un circuito di km 34 a forma di “ottovolante” attraverso le località di Borgo a Buggiano, Albinatico, Casabianca, Biscolla, Montecatini, Pieve a Nievole, Monsummano Terme, Pieve a Nievole, Montecatini, la salita di Vico, Nievole, Ponte di Serravalle, Pieve a Nievole, Montecatini. A questo punto percorsi 105 km, saranno affrontati cinque giri di 14 km e 100 metri del circuito Vico, Nievole, Ponte di Serravalle, Pieve a Nievole, Montecatini per un totale di 176 chilometri, con arrivo poco dopo le ore 16. Al 73° Gran Premio Ezio Del Rosso che conserva un albo d’oro di prestigio sono iscritti 166 corridori a garantire un successo tecnico ed agonistico di tutto rispetto. Il ritrovo della gara è previsto presso la Casa della Prevenzione presso il Parco delle Terme in Viale Verdi, da qui trasferimento di 3 km e mezzo per raggiungere Corso Roma nel centro della città per il via ufficiale. Tra le squadre iscritte al “Del Rosso” saranno a Montecatini domenica prossima, tutte le più forti in campo nazionale, mentre dalla Svizzera arriverà anche il Velo Club Mendrisio. Tra gli atleti al via spicca il Campione Italiano degli under 23 Edoardo Zamperini dell’U.C. Trevigiani.