Ciclismo, il Trofeo Mario Zanchi a Castiglion Fibocchi

Castiglion Fibocchi (Arezzo), 2 ottobre 2024 – Chiude la stagione ciclistica su strada in provincia di Arezzo. Come da tradizione l’appuntamento è lunedì 7 ottobre a Castiglion Fibocchi (arrivo) mentre la partenza sarà in località Rondine. In gara élite e under 23 e arrivo a Castiglion Fibocchi è in programma per la categoria Elite e Under 23 con in palio il 47° Trofeo Mario Zanchi-Trofeo Festa della Madonna del Rosario, ed inoltre Gp Sammontana, Trofeo Maestro Belardini, Fosco Frasconi, Michele Fiacchini, ricordo di Ezio Mannucci, secondo Trofeo Rondine Cittadella della Pace. Partenza alle 14 da Rondine anche se la partenza ufficiale sarà sulla Setteponti, poi dopo Castiglion Fibocchi, Meliciano, Ponte Buriano, Castelluccio, San Leo, Ponte a Chiani, Indicatore, Ponticino, Laterina, Castiglion Fibocchi, Meliciano, La Doccia, Castiglion Fibocchi, poi San Giustino, Laterina, Castiglion Fibocchi, Meliciano, La Doccia, Castiglion Fibocchi, San Giustino, Laterina, Castiglion Fibocchi, Meliciano, Castiglion Fibocchi, quindi cinque giri del classico circuito Castiglion Fibocchi, Meliciano, La Doccia, Castiglion Fibocchi. In tutto 143 chilometri con circa 140 corridori iscritti, tra cui le squadre Hopplà Petroli Firenze Don Camillo, Maltinti Banca Cambiano, Mastromarco Sensi Nibali, Aran Cucine Vejus, Gallina Lucchini, Solme Olmo, Sissio Team, Work Service Group e altre ancora. Ospite d'onore della manifestazione aretina, organizzata dalla Fracor International Giambattista Baronchelli, indimenticato corridore di alto livello degli anni Settanta-Ottanta.