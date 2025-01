Ciclismo, in Francia. Mentre Lechner si piazza seconda nel 50° Trofeo Trivenento. Coppa del mondo, Gariboldi miglior italiana

Rebecca Gariboldi (Ale Cycling Team) 17^ e migliore delle italiane nella prova di Coppa del Mondo a Besancon (Francia),l’elite Eva Lechner sul secondo gradino del podio a Scorzè nel 50° Trofeo Triveneto brillano tra i risultati di rilievo in chiave modenese nell’ultima domenica del 2024. Mentre a Quarrata (Pt) l’allievo gialloblù Marcello Pelloni (A Favore del ciclismo) ha colto il suo secondo sigillo stagionale fuoristrada precedendo i compagni di colori Collina e Pivetti. L’intensa attività ciclocrossistica ha visto l’Ale Cycling diretto da Milena Cavani nella Coppa Italia Giovanile a Seregno con l’allievo Nicholas Scalorbi che ha conquistato il bronzo tra quelli del 2° anno, Greta Masini giunta 5^ e Carlotta Lunghi che ha concluso al 6° posto. Nella gara nazionale di Scorzè oltre all’argento della Lechner l’Ale Cycling ha collezionato una quinta piazza tra le Under 23 con Valeria Terzi ed è giunto nella top ten nella Open/M il serramazzonese under23 Giacomo Ghiaroni. Nella gara riservata ai master tra gli M5 successo di Remo Bardelli (Spilla Team Spilamberto) che ha preceduto il compagno di colori Davide Montanari.Acccoppiata vincente modenese tra gli M6 con successo di Stefano Nicoletti che ha avuto la meglio sul serramazzonese Luigi Ghiaroni (Bici x tutti Maranello) e tra le women successo di Giulia Ballestri (Emilia Bike).L’ultimo giorno dell’anno il master spilambertese Davide Montanari si è aggiudicato la gara nazionale di Casale sul Sile (Tv) e tra gli juniores ha concluso nella top Giulio Baccini. Domani a Grosseto scatteranno alle 13 con l’assegnazione delle maglie tricolori a squadre giovanili che si concluderanno domenica con le prove individuali esordienti ed allievi sia maschili che femminili con la compagine del presidente dell’Ale Cycling Stefano Belloi in gara in tutte le categorie.

Andrea Giusti