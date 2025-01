Ciclismo, in Valdarno il Convegno Tecnico dei giudici di gara

Terranuova Bracciolini (Arezzo), 29 gennaio 2025 – Quest’anno prima della ripresa dell’attività ciclistica fissata in Toscana con la classica nazionale Firenze-Empoli del 22 febbraio, è stato scelto il Valdarno e la zona di Terranuova Bracciolini per il Convegno Tecnico Regionale dei giudici di gara. La location quella dell’Antica Tabaccaia Resort nella zona della Val d’Ascione. Il programma predisposto dalla Commissione Regionale presieduta da Sergio Sbrilli (in scadenza di mandato in quanto ha deciso di non riproporsi in quel ruolo per i prossimi 4 anni) prevede l’inizio dei lavori alle 9,30 con i saluti istituzionali. Seguiranno le relazioni sull’attività “Fuoristrada” ccon i giudici, Cirigliano, D’Isep e Frulio, quella sull’attività su strada, relatori Chicca, Malanima e Martorini e quella sull’innovazione di quest’anno, l’istituzione dei cartellini gialli, sulla quale relazioneranno Guarducci e Viggiano. Ci saranno a seguire le relazione sull’attività svolta nel 2024, quella generale sul quadriennio olimpico conclusasi a dicembre, l’intervento del presidente della Commissione Nazionale Giudici di Gara il toscano Gianluca Crocetti. Concluderanno la giornata la relazione sul programma del prossimo quadriennio, eventuali interventi, la premiazione dei Memorial Giancarlo Vichi e Angelo Pardini, due giudici di gara prematuramente scomparsi, la consegna di altri riconoscimenti, ed infine il pranzo presso l’Antica Tabaccaia Resort.