Ciclismo, la formazione juniores 2025 della Pol. Monsummanese

Monsummano Terme (Pistoia), 4 gennaio 2025 – Ufficializzata la nuova formazione juniores per la stagione 2025 della Polisportiva Monsummanese, risultata tra le protagoniste più ammirate nella passata stagione. Il presidente della società Alessio Giusfredi di concerto con il team manager Devis Zampino e con i due direttori sportivi Davide Lenzi e Alessio Gradassi (staff riconfermato), ha operato un buon rinnovamento inserendo nell’organico della prossima stagione ben cinque atleti al debutto tra gli juniores capitanati da Luciano Gaggioli, miglior allievo toscano lo scorso anno con la maglia del Team Valdinievole, vincitore dei due titoli toscani a cronometro e protagonista anche su pista. Tra i debuttanti ci sono altri giovani che hanno saputo distinguersi negli allievi centrando anche il successo e dimostrando di avere sicuri margini di miglioramento. Nel contempo lo staff tecnico e dirigenziale ha dato fiducia al quartetto riconfermato con Barra, Ferruzzi, Galigani e Luci. La squadra ha ripreso in questi primi giorni del nuovo anno la preparazione sulle strade della Valdinievole, e il debutto stagionale come nel 2024 sarà nel Memorial Giuliano Baronti, la gara nazionale juniores in programma a Cerbaia di Lamporecchio domenica 2 marzo organizzata dal Team Franco Ballerini. La squadra della Pol. Monsummanese effettuerà anche quest’anno nel rispetto della tradizione un programma di ottimo livello con trasferte fuori regione partecipando a gare di prestigio della categoria. Si punterà anche alla conquista della maglia azzurra della Nazionale, mentre in campo organizzativo sarà allestita la quinta edizione del Trofeo Marino Romani - Memorial Luigi Scrima a Monsummano Terme alla data del 13 luglio.

LA SQUADRA: Cristian Barra, Emanuele Ferruzzi, Francesco Galigani, Matteo Luci (tutti riconfermati) più i nuovi Luciano Gaggioli, Marco Parigi, Andrea Bonciani, Niccolò Cianti, Jacopo Taddei).