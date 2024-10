Ciclismo, la Iaccarino primo acquisto del Team 3T Vaiano

Vaiano,18 ottobre 2024 - Primo colpo di mercato del team Aromitalia 3T Vaiano in vista della stagione agonistica 2025. La società pratese del presidente Stefano Giugni, si è assicurata la diciottenne veneta Virginia Iaccarino, una delle atlete più interessanti del ciclismo nazionale. L’atleta di Belluno, classe 2006, si è detta pronta ad affrontare con grinta e determinazione il salto nella massima categoria, dopo una carriera giovanile costellata da brillanti successi. Quella conclusa pochi giorni fa è stata la migliore stagione per la Iaccarino che ha ottenuto cinque vittorie su strada oltre a diversi piazzamenti. Virginia, che frequenta con profitto il corso di studi in biotecnologie chimiche, è una velocista che predilige le gare pianeggianti, ed ha disputato in Cina anche i Campionati del Mondo su Pista conquistando la medaglia di bronzo nella prova dell’Inseguimento a Squadre.