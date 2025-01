Ciclismo: la nuova Mastromarco adottata da Vincenzo Nibali

Mastromarco (Pistoia), 2 gennaio 2025 - Il nuovo anno presenta a Mastromarco sostanziali novità in campo ciclistico, con la storica società che ha lasciato élite e under 23 per occuparsi di juniores e con lo stretto coinvolgimento di Vincenzo Nibali legato da anni alla località pistoiese per i suoi trascorsi ciclistici. Cambiano i colori della maglia che torna al giallo e blù di un tempo con la scritta centrale “Vincit” che è un marchio di Vincenzo Nibali e che in latino significa vincere. La Mastromarco Vincit cercherà di farlo con una compagine di otto juniores affidata alla competenza e professionalità di Carlo Franceschi, uno dei “padri” storici della società come atleta prima e come direttore sportivo e presidente più tardi, oltre alle doti e capacità dell’ex professionista Gabriele Balducci che da molti anni ricopre il ruolo di direttore sportivo e che ha avuto i suoi meriti nel lanciare atleti ed ottenere risultati importanti. Da Vincenzo Nibali che in pratica adotterà e sponsorizzerà la squadra, sono altresì attesi suggerimenti e consigli preziosi, tenuto conto della sua conoscenza del ciclismo di oggi e dopo una carriera straordinaria. Nei giorni scorsi la compagine juniores si è radunata per un primo contatto mentre con il mese di gennaio inizierà la preparazione vera e propria alla nuova stagione che per la Mastromarco Vincit si aprirà in casa con il Memorial Giuliano Baronti a Cerbaia di Lamporecchio il 2 marzo. Otto i corridori tra i quali alcuni di essi hanno centrato il successo da allievi ed hanno dimostrato di avere margini di miglioramento che potranno esprimere nella categoria juniores. Quattro sono al debutto tra gli juniores; Postpischl (una vittoria nel 2024) e Iavazzo che arrivano dal Team Valdinievole, Cialdini dall’Empolese e Pucci dalla Iperfinish. Quelli al secondo anno nella categoria juniores sono il tandem Picchianti-Bartoli (nipote di Michele) dallo Stabbia Dover, e la coppia Mati-Innocenti che proviene invece dall’U.C. Pistoiese. Attività in Toscana nel 2025, ma anche appuntamenti fuori regione nel programma della squadra che sarà definito nei dettagli nelle prossime settimane. LA SQUADRA: Matteo Cialdini, Lorenzo Pucci, Cesare Picchianti, Danilo Bartoli, Filippo Postpischl, Marco Mati, Luca Iavazzo, Lorenzo Innocenti. Antonio Mannori