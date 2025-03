Ciclismo. La Sanmarinese pronta al via. Il programma si apre il 27 aprile

La polisportiva Sanmarinese sezione ciclismo ha presentato presso la sede la compagine Giovanissimi ed il programma corse della stagione 2025. La società carpigiana presieduta da Roberto Rossi dopo la collaborazione con la Ciclistica Novese per la sinergia degli esordienti sarà al via con Mattia Bernini (PG) Giorgio Ronchetti (G1), Damir Chvan, Matteo Marchi ed Alessandro Ruini tra i G4, Leonardi Ponzoni e Giacomo Sarritzu nei G5. Intenso il programma organizzativo che partirà il 27 aprile con esordienti ed allievi a S.Marino seguito il 25 maggio in Piazza Martiri a Carpi con Gioco ciclismo per poi proseguire con tre appuntamenti su pista a Cento entrambi per esordienti ed allievi chiudendo l’attività su strada con il G,P,Circolo Graziosi a Carpi.

Il presidente Rossi sarà coadiuvato da Norberto Testa (Responsabike logistica e dai direttori sportivi Alessandro Ferraresi, Luca Ronchetti, Maurizio Marchi e Dino Muzzioli. All’evento erano presenti la vice sindaco ed assessore allo sport Mariella Lugli ed il presidente provinciale della federciclismo Modena Enzo Variri.

Andrea Giusti