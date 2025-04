Ciclismo, le società juniores si tassano ed organizzano una gara

Altopascio (Lucca), 10 aprile 2025 – E’ andata a buon fine la richiesta fatta alle società juniores dal vice presidente nazionale della Federciclismo il fiorentino Saverio Metti, di allestire per il prossimo fine settimana (sabato 12 aprile) una gara in circuito dopo l’annullamento di quella di Pieve al Toppo (Arezzo) prevista dal calendario. Le società toscane juniores si sono tassate (100 euro a testa), trovando la piena disponibilità della ASD Moto Guzzi di Prato-Angolo del Pirata, una società sempre più attivissima e che merita il più vivo elogio presieduta da Marco Gabbricci, che organizzerà l’evento con la collaborazione importante e preziosa del Comune di Altopascio grazie alla sindaca Sara D’Ambrosio ed alla referente allo sport, Valentina Bernardini. La gara si svolgerà sul circuito di Spianate sul quale in precedenza (primo pomeriggio) gareggeranno i cicloamatori nel 2° Memorial Piero Belli. La gara juniores valevole per i Memorial Anna e Antonio Fabianelli con 140 iscritti, prevede la partenza alle 16,30, e si svolgerà su 8 giri di km 9,700 per complessivi 79 chilometri e 700 metri.