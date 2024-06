Ciclismo - Memorial Mori. Ecco i campioni provinciali

Diego Di Stefano tra gli "Esordienti" primo anno, Riccardo Frosini tra gli "Esordienti" secondo anno, Edoardo Orengo tra gli "Allievi" sono stati i vincitori della II edizione del Memorial Rossano Mori, uomo innamorato del ciclismo prematuramente scomparso, svoltosi a Pieve Fosciana. Partenza e arrivo nel centro storico, in via San Giovanni.

Il Memorial Mori ha avuto l’onore anche di assegnare le tre maglie di campione provinciale per le tre categorie in gara da parte della Federciclismo lucchese, abbinate al trofeo "Giuseppe Tagliasacchi". La maglia di campione provinciale, come da regolamento, viene assegnata al primo corridore residente in provincia giunto al traguardo. Per gli "Esordienti" primo anno è andata a Francesco Martinelli del team "Valdinievole"; tra gli "Esordienti" secondo anno a Daniele Ginesi della "Montecarlo Ciclismo"; mentre tra gli "Allievi" il nuovo campione provinciale è il corridore garfagnino Andrea Pierini (foto) della "Montecarlo Ciclismo", di Bolognana, ottavo assoluto.

Grande soddisfazione degli organizzatori per il successo della manifestazione che ha richiamato molte squadre anche da altre regioni, oltre a molti appassionati accorsi per seguire le corse e sostenere questi giovani.

Per gli "Esordienti" primo anno ha vinto per distacco Diego Di Stefano della "Butese" che si è aggiudicato anche il traguardo volante Memorial Moreno Vergamini, messo in palio dal Comune di Castelnuovo. Al secondo posto Matteo Staccioli della "Donoratico" e terzo Filippo Cantini dell’"UC Empolese". Tra gli "Esordienti" secondo anno ha prevalso Riccardo Frosini dell’ "Olimpia Valdarnese" che si è imposto davanti a Laerte Scappini e a Mattia Gastasini, entrambi dell’ "UC Empolese". Frosini si è aggiudicato anche il traguardo volante Memorial Moreno Vergamini.

Fra gli "Allievi" ha vinto il ligure Edoardo Orengo della "Ciclistica Arma di Taggia" che ha coperto i 60 chilometri in 1h28’18” alla straordinaria media, per la categoria, di 40,770. Al secondo posto il piemontese Luca Grugnino della "Vigor"; al terzo si è piazzato Lorenzo Luci dell’"Iperfinisch". Il traguardo volante "Moreno "Vergamini se l’è aggiudicato Jacopo Taddei. Buona la prova anche di Michele Folegnani della "Montecarlo Ciclismo", di Castiglione, allievo primo anno.

Molta soddisfazione da parte della "Montecarlo Ciclismo" e del Comune di Pieve Fosciana per l’ottima riuscita, con i ringraziamenti di rito per tutta l’organizzazione: dal comando Polizia municipale ai dipendenti comunali e a tutti i volontari che si sono resi disponibili e agli sponsor della manifestazione. Presente il presidente provinciale "Fci" Pierluigi Castellani, figura di riferimento per il ciclismo lucchese, che sarà premiato al "Fedeltà allo sport".

Dino Magistrelli