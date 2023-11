Ciclismo, Migheli lascia la Toscana per la Lombardia

Empoli, 15 novembre 2023 - Anche l’empolese Gerolamo Manuele Migheli lascia la Toscana per il team lombardo GB Junior Pool Cantù, dove il promettente atleta di Limite sull’Arno debutterà come juniores nel 2024. Ci si chiede se è stato fatto dai dirigenti del Comitato Regionale e dai gruppi sportivi interessati, tutto quello che era possibile fare per trattenere in regione un giovane promettente e bravo su strada e su pista, come ampiamente dimostrato da esordiente e da allievo nelle ultime due stagioni. La Pol. Monsummanese era stata a metà stagione 2023 la società che aveva annunciato l’accordo poi saltato per ragioni non rese note. Qualche altro team toscano aveva mostrato interesse ed attenzione per Migheli non andato a buon fine, ed alla fine contattato da società di altre regioni, Manuele ha finito per trasferirsi in Lombardia in una società conosciuta ed apprezzata come la GB Junior Pool Cantù. La società per la prossima stagione, conta con l’arrivo di Manuele Migheli ben 19 juniores, un vero e proprio squadrone quello allestito dal titolare della squadra nonché direttore sportivo, l’ex professionista Gianluca Bortolami. Ed è per concludere un altro atleta toscano, questa volta da allievo a juniores dopo le precedenti partenze degli élite e under 23, che lascia la Toscana, lasciando rimpianti e riflessioni.