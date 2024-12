Ciclismo: molto rinnovata la squadra di Praticello di Gattatico che nei professionisti fa parte del movimento Continental. Otto nuovi innesti per il Team Beltrami

In vista del 2025 si alza il sipario sulla composizione del Team Beltrami Tsa Tre Colli, formazione con sede a Praticello di Gattatico, che fa parte del movimento Continental e che correrà per la vittoria tra i professionisti e nella categoria Under 23. Vediamo nei particolari la squadra, che è stata rinnovata in modo capillare. I confermati sono Andrea Biancalani (2000, nella foto), velocista; Gabriel Fede (2003), passista; Valentino Kamberaj (2005), velocista; Giacomo Tagliavini (2004), passista.

Questi i nuovi volti: Tommaso Anastasia (2006), scalatore; Nicolò D’Alessandro (2006), passista; Matteo Falchetti (2005), passista; Pier Luigi Garbi (2006), passista veloce; Thomas Rigamonti (2006), passista veloce; Leonardo Rossi (2005), passista scalatore; Raffaele Tela (2005), scalatore; Frederik Likke (2004), passista. Nel gruppo di lavoro che affianca gli atleti ci sono il direttore sportivo Emanuele Brunazzi e il team manager Stefano Chiari.

E’ intanto iniziato il conto alla rovescia per l’inizio della settima stagione di attività, l’attesa è palpabile. Con tutta probabilità le prime gare del Team Beltrami si svolgeranno tra gennaio e febbraio in Francia. E, in attesa di sfrecciare più intensamente su strada, parte dei tesserati si sta dedicando anche al ciclocross e alla mountain bike. Tra gli obiettivi del sodalizio c’è la crescita e la valorizzazione delle giovani promesse, accompagnarle verso il professionismo e il panorama internazionale senza l’assillo del risultato a tutti i costi.

Nelle passate stagioni Filippo Baroncini (Uae Team Emirates) e Lorenzo Milesi (Dsm) sono stati tra i talenti cresciuti nella squadra reggiana e che ora corrono nel prestigioso scenario World Tour.

m.t.