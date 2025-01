Ciclismo, novità 2025: la Bike Academy anche su strada

Guamo (Lu), 5 gennaio 2025 – Fondata nell’autunno di tre anni fa, già ampiamente conosciuta ed affermata nel fuoristrada internazionale con la presenza anche a tre mondiali E-MTB ed a tre campionati iridati del Gravel, oltre alla Coppa del Mondo, la Bike Academy propone la novità 2025 nel ciclismo élite-under. La società lucchese infatti vincitrice in tre anni di sette titoli toscani nel fuoristrada, svolgerà nella prossima stagione (apertura con la classica nazionale Firenze-Empoli il 22 febbraio) anche attività su strada con un sestetto Under 23. Una decisione che conferma da un lato l’impegno del presidente Marco Isola titolare del negozio di biciclette Bike Academy e componenti, con sede a Guamo alle porte di Lucca, e dall’altro la collaborazione e il sostegno garantito da Nicola Parenti, atleta del fuoristrada, preparatore atletico, e aggiungiamo pure coordinatore. C’è inoltre da sottolineare l’apporto garantito dall’impresa edile Marchini Costruzioni, dallo Scatolificio Nardini, Ambianti Arredamento, Tecnocostruzioni, Toscofibre e Gelateria Taba, nonché dai vari sponsor tecnici. Sei i corridori under 23 della squadra pronti a dare il massimo, con poca esperienza della categoria, ma con la voglia di mettersi in luce. Saranno guidati da due tecnici, Dainelli e Fulfini, che vantano esperienze nel loro ruolo di direttori sportivi con ultime esperienze nella U.C. Pistoiese.

ELITE (Fuoristrada): Filippo Cecchi, Simone Massoni, Nicola Parenti.

UNDER 23 (Strada): Edoardo Bonafini, Esteban Ciolini, Ruggero Lombardi, Federico Nesi, Giovanni Romoli, Leonardo Sica.

CONSIGLIO DIRETTIVO: Presidente Marco Isola; vice presidente Stefanon Scatena; consiglieri Sergio Parri, Yari Filadoro, Massimo Lombardi, Carlo Brotini.